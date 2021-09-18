Власти Сирии сообщили, что работа ТЭС восстановлена

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Энергоснабжение сирийских провинций возобновлено в полном объеме после устранения последствий диверсии на газопроводе к югу от Дамаска, работа теплоэлектростанций (ТЭС) восстановлена. Об этом сообщил в субботу агентству SANA министр электроэнергетики арабской республики Гассан аз-Замиль.

"В ходе проведенного расследования установлено, что террористы взорвали бомбу на участке трубопровода в Эль-Барке, по которому поступает газ на теплоэлектростанции Дейр-Али и Тишрин в южных окрестностях столицы, - заявил он. - Кроме того, в результате другой диверсии были повреждены опоры линий электропередачи в Харран-эль-Авамиде, в результате Дамаск и ряд провинциальных центров остались без света".

По словам аз-Замиля, ремонтные бригады оперативно справились с поставленной задачей. "Подача электричества была восстановлена поэтапно в Хаму, Хомс, Дамаск, Тартус, Латакию, а затем во все остальные провинции", - уточнил он. Как отметил министр, ТЭС Дейр-Али обеспечивает на 50% энергоснабжение сирийских городов и населенных пунктов. Выход этого объекта из строя остановил работу региональных подстанций в Заре, Джендере, Эн-Насирии, Баниясе и Мхарде, их пришлось перезапускать.

Ранее Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии сообщило об устранении последствий взрыва в Эль-Барке ремонтными бригадами.

24 августа 2020 года устроенный террористами взрыв на участке газопровода между районами Адра и Думейр в окрестностях сирийской столицы также привел к отключению электроэнергии на всей территории Сирии.