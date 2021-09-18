В лагере беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана произошли перестрелки между палестинцами

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и экстремистами из организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) произошли в субботу в лагере палестинских беженцев Айн аль-Хильва под Сайдой (40 км от Бейрута). Как сообщил новостной портал El Nashra, сильные перестрелки с применением гранатометов идут в кварталах Эт-Тавари и Бараксат, где находятся казармы ФАТХ, туда проникли с окраины Сафсаф вооруженные радикалы.

Мирные жители покидают дома и перебираются в безопасные районы по улице Тахтани. По предварительным данным, не менее восьми человек получили ранения, нанесен материальный урон жилым постройкам, о потерях в рядах конфликтующих сторон сведений нет.

Поводом для нового раунда столкновений в Айн аль-Хильве стал арест полицейскими силами ФАТХ разыскиваемого ливанскими властями члена "Джунд аш-Шам" Мустафы Фаррана. В субботу он был передан военнослужащим ливанской армии. Этот шаг экстремисты расценили как нарушение договоренностей о перемирии, достигнутых в 2017 году.

Посредники из числа местных шейхов, а также ряд ливанских депутатов и палестинский посол в Бейруте Ашраф Даббур пытаются сейчас добиться нового прекращения огня.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживает 85 тыс. жителей. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс. человек. Считается, что Айн аль-Хильва служит оплотом радикальных исламистов, связанных с террористическими группировками, воюющими в соседней Сирии.