{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля задержала последних двух бежавших палестинских заключенных

Из тюрьмы на севере Израиля 6 сентября совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности

ТАСС, 19 сентября. Армия обороны Израиля сообщила о задержании последних двух палестинских заключенных, бежавших в начале сентября из тюрьмы на севере страны. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте израильской армии.

"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и полиции в городе Дженин были задержаны двое <...> сбежавших из тюрьмы", - говорится в тексте.

В настоящее время заключенных допрашивают сотрудники службы безопасности.

6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности. Среди бежавших были один из лидеров радикальной военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" Захария Зубейди, а также пятеро активистов "Исламского джихада".

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраиль
В Латинской Америке поддержали Аргентину в ее территориальном споре с Великобританией
Речь идет о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов
Читать полностью