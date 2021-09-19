В Латинской Америке поддержали Аргентину в ее территориальном споре с Великобританией

МЕХИКО, 19 сентября. /ТАСС/. Участники Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) поддерживают позицию Аргентины в споре с Великобританией о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов и заинтересованы в мирном решении конфликта. Об этом говорится в заявлении саммита организации, опубликованном в субботу.

"CELAC заявляет о самой решительной поддержке законных прав Аргентинской Республики в споре о суверенитете над Мальвинскими островами, Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами и прилегающими морскими просторами, а также постоянной заинтересованности стран региона в возобновлении переговоров между Аргентинской Республикой и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, чтобы как можно скорее найти окончательное и мирное решение этого спора", - говорится в документе.

На момент основания CELAC в конце 2011 года в состав организации входили 33 из 35 государств Америки, за исключением США и Канады. В январе 2020 года свое участие в деятельности этой структуры приостановила Бразилия. На субботнюю встречу участников CELAC в Мексику прибыли порядка 15 глав государств, включая Венесуэлу, Кубу и Перу, два вице-президента и 12 глав МИД и других членов правительств стран региона. Высокие стороны в числе основных тем обсудили региональное взаимодействие для борьбы с пандемией коронавируса и создание фонда для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Мальвинские (Фолклендские) острова - архипелаг в юго-западной части Атлантического океана, состоящий из двух крупных островов и более 700 мелких островов и скал, предмет территориального спора Аргентины и Великобритании. Эти острова уже почти 200 лет являются предметом территориального спора между двумя странами. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек. В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.