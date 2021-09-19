В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье обстреляли из гранатомета село Веселое к северу от Донецка, выпустив шесть гранат. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"В 15:10 (совпадает с мск) со стороны населенного пункта Пески по району села Веселое было выпущено шесть гранат из подствольного гранатомета. Применялось и стрелковое оружие", - приводит сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

По информации мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко, под огнем украинских силовиков оказалась и Васильевка (Ясиноватский район), "там было попадание в жилой дом, в результате чего повреждение получило остекление четырех окон". Данных о погибших и пострадавших не поступало.

В субботу в СЦКК сообщили об обстреле из минометов села Новоласпа в ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.