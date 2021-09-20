Yonhap: Южная Корея поставит на вооружение собственную БРПЛ в 2022 году

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Республика Корея примет на вооружение новую баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ) во второй половине 2022 года. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник.

Южная Корея впервые осуществила испытательный пуск БРПЛ 15 сентября. Ракета была выпущена с подводной лодки "Досан Ан Чан Хо" на испытательном полигоне в провинции Чхунчхон-Намдо. Она пролетела запланированное расстояние и поразила цель. Таким образом, страна стала седьмой в мире, успешно испытавшей БРПЛ.

"Состоятся еще несколько раундов испытаний, чтобы убедиться в надежности ракеты. После завершения стадии разработки планируется начать ее массовое производство и поставить на вооружение во второй половине 2022 года", - приводит Рёнхап слова источника.

Другой правительственный источник сообщил агентству, что всего планируется развернуть 78 таких ракет на девяти подводных лодках, включая "Досан Ан Чан Хо".

Южнокорейская БРПЛ, являющаяся вариантом баллистической ракеты "Хёнму-2Б", имеет максимальную дальность полета 800 км и оснащается обычными боеголовками.