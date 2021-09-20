Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы на учениях "Rapid Trident-2021"

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Украинско-американские учения "Rapid Trident-2021" стартовали в понедельник на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области и продлятся до 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"К военной тренировке привлечены 6 тыс. военнослужащих из 15 стран-партнеров. Впервые в истории "Rapid Trident" будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой. Также запланировано совместное осуществление прыжков украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130", - отметила пресс-служба на своей странице в Facebook.

Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В прошлом году в учениях "Rapid Trident" были задействованы 4 тыс. человек. В 2019 году во время "Rapid Trident" с украинскими военными проходили тренировку примерно 500 военнослужащих из 13 стран - участниц НАТО.

На прошлой неделе в Одессе прошли совместные учения НАТО и Украины. Они являются составной частью одобренного в апреле 2019 года в США решения министров иностранных дел государств - членов НАТО по поддержке Украины "в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе". Кроме того, с 22 по 30 сентября на Украине пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия - 2021", в которых примут участие 15 стран, из них 11 - члены НАТО.