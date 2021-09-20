Лукашенко посоветовал белорусскому послу в работе с Бразилией привлекать Россию

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, назначая новым послом в Бразилии Сергея Лукашевича, посоветовал привлекать Россию в работе с этой латиноамериканской страной.

"Мощнейшее огромное государство, нам надо расширять свое присутствие там хотя бы понемножку. Я имею в виду торгово-экономические отношения. В политике будете видеть, насколько это возможно", - сказал Лукашенко в ходе назначения новых послов в понедельник, сообщает президентская пресс-служба. Он отметил, что Бразилия для Минска должна быть одним из основных государств - партнеров.

По словам Лукашенко, на этом направлении он в том числе рассчитывает на поддержку РФ. "МИД должен помочь. Тут и через Россию, БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) - через эту организацию. Россияне могут помочь по многим направлениям, особенно в Бразилии и особенно сейчас, когда в общем-то они стараются нам помочь в этот санкционный период", - сказал президент. Лукашенко отметил, что период тяжелый для обеих стран, но они справляются.

Назначая Виктора Денисенко послом в Таджикистан, Лукашенко отметил, что это не просто дружественная страна, но с ее лидером Эмомали Рахмоном главу белорусского государства связывает личная дружба. "У нас практически нет секретов друг от друга. Это показал и мой последний трехдневный визит. Поэтому вам будет <...> легко работать", - сказал он. С другой стороны, отметил президент, есть большой потенциал для развития торговли с Таджикистаном, конкретные направления, по которым можно активизировать сотрудничество.

Лукашенко в ходе назначения в том числе и Андрея Чернецкого послом в Республику Корея поинтересовался, как подбирались кандидатуры дипломатов. "Вы же понимаете, что мы ошибаться не можем в назначении послов", - сказал он министру иностранных дел Владимиру Макею. Глава МИД в свою очередь заверил, что все люди "абсолютно надежные и профессионально подготовленные", кандидатуры тщательно обсуждали. "Что касается надежности как сотрудников МИД, сотрудников дипсистемы, я ручаюсь, товарищ президент", - сказал Макей.