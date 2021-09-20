Макрон анонсировал закон о "признании и репарации" для ветеранов алжирской войны

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Франции подготовят закон о "признании и репарации" для воевавших в Алжире на стороне Франции в период с 1954 по 1962 гг. представителей ополчения "харки". Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе приема в Елисейском дворце, призванном отдать дань уважения представителям этого сообщества.

"История "харки" великая и полна боли. После Алжирской войны Франция не выполнила свой долг перед "харки", - заявил глава государства. - Участникам боевых действий я хочу сказать слова благодарности, мы не забудем. Я прошу прощения, мы не забудем".

"Правительство до конца года подготовит законопроект, направленный на юридическое признание и репарации для "харки". Я обещаю", - сказал он.

В этот момент Макрона на короткое время прервали несколько участников мероприятия. "Этот закон не преследует цель отвечать на вопросы об истории и искать правду. На мой взгляд, это не роль закона", - заявил он, отвечая на вопрос одного из них. После этого несколько человек напомнили президенту о "данных им обещаниях" и спорили с ним на повышенных тонах. Макрон в ответ заверил, что сочувствует их страданиям и уважает их, после чего продолжил свою речь.

После выступления Макрон торжественно наградил несколько человек орденом за заслуги перед Францией.

История "харки"

С 2001 года во Франции отмечается национальный день памяти "харки" - арабское наименование африканцев, которые во время войны в Алжире (1954-1962 годах) служили во вспомогательных подразделениях французской армии, поэтому до сих пор они считаются у себя на родине предателями.

После обретения Алжиром в 1962 году независимости "харки" пережили настоящую драму, так как были отвергнуты Африканским континентом и, по сути, брошены на произвол судьбы Францией. Бойцы-африканцы были разоружены французами, а многие переданы Алжиру, где до 150 тыс. человек были казнены Фронтом национального освобождения. Поэтому многие "харки", в свою очередь, считают, что были преданы Францией, и даже обвиняют ее в "преступлениях против человечества".

Согласно данным агентства Agence France-Presse, в рядах французской армии сражались около 200 тыс. военнослужащих "харки". Из них порядка 60 тыс. человек бежали во Францию, где были размещены в лагерях. Закон от 1974 года закрепил за проживавшими в республике "харки" статус ветеранов войны. Через десять лет 15 тыс. семей бывших "харки" было выплачено по 110 тыс. франков в качестве разовой компенсации. По данным на 2012 год, во Франции проживало около полумиллиона "харки" и их потомков.

Ранее сообщество "харки" призывало президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить им материальные выплаты за понесенный ущерб. В конце сентября 2018 года госсекретарь при министре вооруженных сил Франции Женевьев Даррьесек объявила о выделении 40 млн евро в качестве материальной помощи "харки" и их потомкам на ближайшие четыре года. Эмманюэль Макрон, в свою очередь, распорядился наградить более двадцати ветеранов "харки" орденом Почетного легиона.