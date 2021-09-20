Исламисты в Ливии потребовали переноса запланированных на конец декабря выборов

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Исламисты в Ливии потребовали в понедельник переноса запланированных на конец декабря парламентских и президентских выборов в стране. Доминирующие в Высшем государственном совете Ливии (ВГС, обладает исключительно консультативными функциями) представители международной ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ) заявили о невозможности проведения выборов в нынешних условиях.

Об этом было объявлено на пресс-конференции главы ВГС Халеда аль-Мишри в Триполи, трансляция которой велась на официальной странице совета в Facebook.