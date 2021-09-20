В Нью-Йорке приняли дополнительные меры безопасности из-за Генассамблеи ООН

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция в понедельник взяла под усиленную охрану прилегающие к штаб-квартире ООН в Нью-Йорке улицы перед началом недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Движение пешеходов и транспорта останавливается уже на Второй авеню - дальше пускают только членов делегаций, сотрудников штаб-квартиры и имеющих соответствующую аккредитацию журналистов. Временные аккредитации в этом году не выдавали из-за пандемии - освещать мероприятия Генассамблеи могут только те СМИ, которые не просто постоянно работают в штаб-квартире всемирной организации, но и имеют в ней собственное бюро.

Улицы, ведущие от Второй авеню к Первой авеню, где и расположена штаб-квартира, перекрыты заслонами из полицейских машин, водовозов и бетонных блоков. Обстановка пока спокойная - протестующих, "осаждавших" штаб-квартиру в последние дни, не видно.

Рядом с полицейскими заслонами установлены стенды, предлагающие всем участникам недели высокого уровня бесплатно вакцинироваться или пройти тест на коронавирус.

Из высоких гостей утром в понедельник по времени Нью-Йорка в штаб-квартиру прибыл премьер Великобритании Борис Джонсон, который принимает участие вместе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в конференции по климату.