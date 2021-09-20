Двусторонней встречи Блинкена и главы МИД КНР в рамках ГА ООН пока не намечено

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Двусторонняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Ван И в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН в настоящий момент не запланирована. Об этом сообщила в понедельник ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Я думаю, что китайцы будут участвовать в сессии Генассамблеи ООН по большей части в виртуальном формате, так что мы увидимся с ними во время целого ряда многосторонних встреч", - сказала она на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном американскому участию в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"В графике в настоящий момент не значится двусторонняя виртуальная встреча, это не значит, что она не может появиться там позднее, но на данном этапе, я думаю, что коллега госсекретаря [глава МИД КНР] лично присутствовать не будет", - пояснила Баркс-Рагглс.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.