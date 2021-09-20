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Генассамблея ООН

Блинкен 22 сентября встретится с главами внешнеполитических ведомств пятерки СБ ООН и G20

Генассамблея ООН проходит в штаб-квартире организации в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет 22 сентября участие во встрече глав внешнеполитических ведомств постоянной пятерки Совета Безопасности (СБ) ООН и Группы двадцати (G20) в Нью-Йорке. Об этом сообщила в понедельник ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"В среду он примет участие во встрече G20 по Афганистану, и у него запланирована встреча с его коллегами по постоянной пятерке [СБ ООН]", - сказала она на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном американскому участию в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила о том, что в неделе высокого уровня ГА ООН вместе с президентом США Джо Байденом примут участие госсекретарь Энтони Блинкен и спецпредставитель по климату Джон Керри.

76-я сессия Генассамблеи ООН открылась 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

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СШАГенассамблея ООНБлинкен, Энтони
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