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Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет в Кокшетау 30 сентября

Изначально проведение мероприятия было запланировано на ноябрь 2020 года

НУР-СУЛТАН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил проведение Форума межрегионального сотрудничества двух стран 30 сентября в городе Кокшетау. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события", - говорится в сообщении.

Ранее проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Кокшетау было запланировано на ноябрь 2020 года. Однако сроки проведения мероприятия перенесли из-за ухудшения эпидемической ситуации по коронавирусу.

Изначально планировалось, что на форуме в Кокшетау участники обсудят вопросы, связанные с трансграничными водными объектами, животным и растительным миром Каспийского моря, а также изменением климата. На мероприятии ожидалось подписание документов о взаимодействии в области охраны окружающей среды и биоразнообразия, физической культуры и спорта, а также по линии внешнеполитических ведомств.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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