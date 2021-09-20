Президент Киргизии выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми

БИШКЕК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил в понедельник соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с жертвами трагедии в Перми. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Жапарова.

"Президент Кыргызской Республики выразил соболезнования президенту Российской Федерации в связи с человеческими жертвами в результате стрельбы в университете города Пермь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Жапаров выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет", - приводит пресс-служба текст телеграммы Жапарова.

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24.