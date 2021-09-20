В Госдепе не подтвердили информацию о планах возобновления шестисторонних переговоров

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американское правительство не может в настоящее время подтвердить информацию о возможном возвращении к шестистороннему формату переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова. С соответствующим заявлением выступила в понедельник ответственный сотрудник Бюро по делам международных организаций Госдепартамента США Эрика Баркс-Рагглс.

"Относительно шестисторонних переговоров нам в настоящее время объявить нечего", - заявила она на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен участию госсекретаря США Энтони Блинкена в мероприятиях по линии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

16 сентября дипломатический источник в Сеуле сообщил ТАСС, что Южная Корея, США, Китай, Россия и Япония "ведут интенсивные дипломатические консультации, цель которых - подготовка к некой реинкарнации "шестисторонки", то есть возобновлению многостороннего диалога по денуклеаризации". По словам собеседника агентства, "вероятность, что все стороны, включая Северную Корею, сядут за стол переговоров до конца этого года, довольно высока". В МИД КНР в тот же день не подтвердили информацию о планах возобновления переговоров.

Встречи с партнерами

Представитель Госдепартамента отметила, что в ходе поездки в Нью-Йорк глава внешнеполитического ведомства США рассчитывает встретиться с коллегами из Республики Корея и Японии, чтобы обсудить в том числе проблемы взаимодействия с КНДР. "Намечена встреча с Республикой Корея и Японией. И мы с нетерпением ждем этой встречи, чтобы обсудить целый спектр вопросов региональной безопасности, включая, конечно, Северную Корею. И мы ожидаем хорошего обсуждения с обеими странами в трехстороннем формате", - сказала представитель Госдепартамента США.

По ее словам, Вашингтон "абсолютно привержен дипломатическому подходу" к Пхеньяну и призывает его "вести диалог". "И мы продолжим поступать таким образом. Но мы также совершенно ясно сигнализировали о том, что совершенно нерушимой остается наша приверженность обороне Республики Корея и Японии", - добавила Баркс-Рагглс.

Тем не менее США "готовы встретиться с представителями Северной Кореи без предварительных условий", заверила она. "И мы надеемся, что они положительно ответят на это, - добавила дипломат. - Однако, к сожалению, по состоянию на сегодняшний день они так не поступили".

Дипломат напомнила, что США осудили недавние ракетные пуски КНДР, усмотрев в них угрозу. В силе остаются также санкции СБ ООН и США в отношении Северной Кореи, продолжила представитель Госдепартамента. Она подтвердила, что США будут добиваться от других государств строгого соблюдения таких рестрикций ООН.

Шестисторонние переговоры

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. В августе этого же года начались шестисторонние переговоры по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров.