ЛАГ отвергла резолюцию Европарламента о нарушениях прав человека в ОАЭ

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Центр по контролю за соблюдением прав человека при Межарабском парламенте Лиги арабских государств (ЛАГ) отвергает резолюцию Европейского парламента по вопросу соблюдения прав человека в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и считает ее вмешательством во внутренние дела государства. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на официальном сайте Межарабского парламента.

"Центр по контролю за соблюдением прав человека при Межарабском парламенте полностью отвергает резолюцию Европейского парламента [по поводу соблюдения] прав человека в Объединенных Арабских Эмиратах, считая, что она содержит неточности и не основанную на фактах или объективных доказательствах информацию, а также игнорирует большие усилия, предпринятые ОАЭ в этой области", - говорится в тексте заявления. В ЛАГ добавили, что эта резолюция является "продолжением необъективного и предвзятого подхода", которого придерживается Европарламент, рассматривая ситуацию с правами человека в арабском мире в целом.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что неприемлемая лексика, содержащаяся в резолюции, представляет собой "недопустимое вмешательство во внутренние дела ОАЭ". В центре пояснили, что не против оценки системы прав человека в арабских странах, однако выступили против политизации вопросов, связанных с соблюдением прав человека, а также использования их в качестве инструмента давления и шантажа.

В принятой 15 сентября резолюции Европарламент осудил якобы имевшие место нарушения прав человека в ОАЭ и призвал "немедленно и безоговорочно освободить Ахмеда Мансура, Мохаммеда ар-Рукна и Насера бин Гейта", а также других правозащитников и политических активистов. Также ЕС призвал власти эмиратов "прекратить преследование и немедленно отменить запрет на поездки для правозащитников". Кроме того, европейцы обратились к компаниям - спонсорам международной выставки "Экспо-2020", которая пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года, с просьбой отказаться от спонсорства, а к государствам-участникам - с призывом бойкотировать это мероприятие.