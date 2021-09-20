Вучич назвал серьезной ситуацию в Косово в связи с действиями косовских полицейских

БЕЛГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Косове и Метохии серьезная и тяжелая, сегодня один из самых тяжелых дней для косовских сербов. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в спецобращении к нации.

"Сегодня один из самых тяжелых дней для сербского народа в Косово и Метохии. Это не вопрос какой-то драматизации, но ситуация серьезная и тяжелая", - заявил Вучич, отметив, что провел переговоры по Косову с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

По словам сербского лидера, многочисленные полицейские из непризнанного Косова около 6 утра выдвинулись на административную линию. В акции было задействовано много снайперов. Приштинские власти своими действиями нарушили соглашения от 2011 и 2016 гг. Помимо прочего, они остановили скорую помощь, досмотрели автомобиль и пациентов, а потом сняли с автомобиля сербские номера.

Утром в понедельник косовский полицейский спецназ занял переходы Ярине и Брняк на административной линии с Центральной Сербией, где было сосредоточено около 20 спецмашин, в том числе 10 броневиков. В то же время сербы, возмущенные действиями косоваров, выдвинулись к переходам на более чем 400 автомобилях. Вечером косовары применили против сербов слезоточивый газ.

Косовская полиция утверждает, что целью переброски спецназа на пункты перехода административной линии является модернизация инфраструктуры и улучшение условий труда полицейских. С другой стороны, глава Канцелярии по делам Косова и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что премьер самопровозглашенного образования Альбин Курти и власти в Приштине приказали принудительно снимать сербские автомобильные номера на административных переходах и заменять их косовскими.

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.