СБ Украины возбудила уголовное дело по факту проведения выборов в Госдуму в Крыму

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту состоявшихся в Крыму выборов в Государственную думу. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр спецслужбы.

"Следователи СБУ открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ на территории Крыма. Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, дело открыто по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Ранее СБУ предоставила Совету нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины материалы для введения санкций в отношении организаторов и участников выборов в российские органы власти на территории Крыма. "В частности, речь идет о 33 кандидатах в депутаты Госдумы и 54 членах территориальных избирательных комиссий. В прошлую пятницу по инициативе СБУ СНБО принял соответствующее решение", - добавили в ведомстве. По словам главы спецслужбы Ивана Баканова, "в течение всего избирательного процесса Служба безопасности Украины собирала материалы в отношении лиц, организующих и участвующих в этих гонках".

Как заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов на брифинге в пятницу, СНБО решил ввести санкции также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Он не назвал список тех, на кого будут распространяться санкции, но сообщил, что вскоре будет подписан указ президента Украины с перечнем этих граждан.

Воссоединение Крыма с Россией

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Страны, не признавшие воссоединение Крыма с РФ, не признают и проходящие там выборы различного уровня.

Участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму

Жители Донбасса, получившие гражданство РФ, впервые смогли подключиться к процессу формирования российского парламента. Для их голосования в Ростовской области было предусмотрено около 50 избирательных участков. Те, кто выбрал удаленное голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров, на территории Ростовской области проголосовали почти 50 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, по его словам, 162 тыс. избирателей из ДНР И ЛНР подали заявки для участия в электронном голосовании.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям республик Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил в апреле этого года, что на территории Донбасса проживают 538 тыс. граждан России. По прогнозу парламентария, до 1 млн жителей ДНР и ЛНР могут вступить в гражданство РФ до конца года.