Правительство Наджиба Микати получило вотум доверия в парламенте Ливана

БЕЙРУТ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство национального спасения во главе с премьер-министром Наджибом Микати получило в понедельник вотум доверия в парламенте Ливана. Об этом сообщил спикер палаты Набих Берри после подсчета голосов депутатов, поддержавших правительственную программу.

По его словам, за вотум доверия новому кабинету проголосовали 85 законодателей, против - 15.

Заседание палаты депутатов началось с опозданием на один час из-за отсутствия электричества - вышел из строя электрогенератор, подававший свет в конференц-зал ЮНЕСКО на улице Верден, где собрались законодатели.

Новому правительству предстоит провести реформы административного управления, банковской, налоговой и судебной системы, а также возобновить переговоры с Международным валютным фондом о пакете финансовой помощи. В своей речи перед депутатами Микати пообещал также довести до конца расследование обстоятельств взрыва в морском порту Бейрута 4 августа 2020 года и наказать виновных. Кроме того, он заявил, что намерен провести в срок парламентские выборы, которые должны состояться в мае 2022 года.

65-летний политик и бизнесмен Наджиб Микати дважды возглавлял правительства Ливана: в период острого политического противостояния в 2005 году после убийства экс-премьера Рафика Харири и в 2011-2014 гг. в разгар кризиса в соседней Сирии.