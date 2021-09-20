Генсек ООН надеется на решение с талибами гуманитарных вопросов

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций надеется посредством взаимодействия с "Талибаном" (запрещенное в РФ движение) по гуманитарной помощи решить и другие вопросы. Об этом заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Главная задача ООН, представленной в Афганистане, заключалась во взаимодействии с "Талибаном" и демонстрации приверженности [доставке] гуманитарной помощи, - сказал он, отвечая на вопрос о планах обсуждения на полях Генассамблеи кризиса в Афганистане и проблем с доступом к образованию в этой стране. - Я думаю, что это именно та возможность, которая даст нам рычаги для оказания позитивного влияния на упомянутые вопросы".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.