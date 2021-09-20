США за 45 дней проведут изучение обстоятельств авиаудара в Кабуле 29 августа

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Пентагон в течение 45 дней должен провести оценку итогового расследования авиаудара в Кабуле 29 августа, в результате которого погибли 10 человек, в том числе семеро детей. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Этот анализ должен быть завершен в течение 45 дней", - сказал он. По словам Кирби, к работе будут допущены самые высокопоставленные офицеры Пентагона - "уровень - от трехзвездных генералов и выше".

17 сентября шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США приносят свои извинения за удар американского беспилотника в Кабуле 29 августа и постараются извлечь уроки из этой "ужасной ошибки". Он напомнил, что Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Центральная Азия и Ближний Восток, завершило расследование, согласно которому удар "привел к гибели до 10 человек, в том числе до семи детей". Остин добавил, что поручил провести тщательный анализ расследования, чтобы избежать "подобных ошибок" в будущем.

Удар ВС США в Кабуле

По первоначальным данным ВС США, американский беспилотник 29 августа нанес в Кабуле удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "ИГ в Хорасане". В результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Между тем, как сообщил представитель Детского фонда ООН в Кабуле Герве де Лис, жертвами удара ВС США стали семь детей.

В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, потом сообщили, что проверят эту информацию. 17 сентября Остин признал, что в результате операции был в том числе убит 43-летний Земари Ахмади, который с 2006 года работал инженером в благотворительной организации Nutrition and Education International, базирующейся в штате Калифорния. Как признал министр, Пентагон "теперь знает, что не было никакой связи между Ахмади" и группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).