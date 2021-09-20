В Пентагоне заявили, что не видят террористической угрозы из Афганистана

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не видят террористической угрозы из Афганистана. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы не видим реальной угрозы терроризма из Афганистана прямо сейчас", - сказал он. При этом Кирби подчеркнул, что США "остаются бдительными" и следят за ситуацией в Афганистане и в таких странах, как Ирак и Сирия, откуда потенциально может исходить угроза американцам.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести оттуда свои силы. 15 августа президент Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.