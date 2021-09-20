Байден уведомил Конгресс о намерении двукратно увеличить лимит приема беженцев в США

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена направила американским законодателям доклад с рекомендациями увеличить квоту приема беженцев в страну с 62,5 тыс. человек до 125 тыс. в 2022 финансовом году (начнется с 1 октября). Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник Госдепартаментом США.

Внешнеполитическое ведомство, Министерство внутренней безопасности и Минздрав США совместно направили указанный доклад в профильные комитеты в Конгрессе. В документе приводятся рекомендации относительно "увеличения лимита приема беженцев с 62,5 тыс. в 2021 финансовом году до 125 тыс. в 2022 финансовом году в связи с необходимостью, вызванной гуманитарными кризисами в мире". В заявлении констатируется, что в мире в настоящее время имеется беспрецедентная потребность в гуманитарной помощи.

Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен "проведет консультации с Конгрессом относительно предложений президента" по увеличению лимита приема беженцев. "Госсекретарь рассчитывает на содержательный обмен мнениями с членами Конгресса", - подчеркивается в документе. В Госдепартаменте констатировали, что прием беженцев "играет важную роль для интересов США в сфере внешней политики и целей страны в области национальной безопасности".

Байден в феврале заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.