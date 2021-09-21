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Генассамблея ООН

Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

Президент США выступит одним из первых во время общеполитической дискуссии

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, где во вторник выступит на сессии Генеральной Ассамблее ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом американского президента.

Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее начнется во вторник в 9 утра (16.00 мск). Байден выступит одним из первых - после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Бразилии Жаира Болсонару.

Офис генерального секретаря ООН ранее сообщил, что Гутерриш также проведет двустороннюю встречу с американским президентом.

Неделя высокого уровня ГА ООН открывается в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке во вторник и продлится до 27 сентября.

Теги
БразилияСШАБайден, ДжоГенассамблея ООНГутерриш, АнтониуБолсонару, Жаир
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