Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в Нью-Йорк, где во вторник выступит на сессии Генеральной Ассамблее ООН. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-пулом американского президента.

Общеполитическая дискуссия на Генеральной Ассамблее начнется во вторник в 9 утра (16.00 мск). Байден выступит одним из первых - после генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Бразилии Жаира Болсонару.

Офис генерального секретаря ООН ранее сообщил, что Гутерриш также проведет двустороннюю встречу с американским президентом.

Неделя высокого уровня ГА ООН открывается в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке во вторник и продлится до 27 сентября.