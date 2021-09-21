Глава штата в Мексике назвал террористической атакой убийство двух человек при помощи СВУ

МЕХИКО, 21 сентября. /ТАСС/. Убийство, совершенное при помощи самодельного взрывного устройства (СВУ) в муниципалитете Саламанка в штате Гуанахуато, представляет собой террористическую атаку. Об этом заявил в понедельник губернатор региона Диего Вальехо.

"Речь идет о беспрецедентной террористической атаке в штате, которая, вне всякого сомнения, повышает уровень насилия по сравнению с тем, с которым регион сталкивался ранее", - приводит слова политика на своем сайте телеканал Televisa.

По данным прокуратуры, неизвестные передали пакет, в котором находилось СВУ, управляющему рестораном "Барра 16.04" в Саламанке. Когда посылку открыли, произошел взрыв, убивший двух человек и тяжело ранивший еще четверых. Сотрудники надзорного ведомства рассматривают различные версии случившегося. Согласно одной из основных, ответственность за покушение может нести одно из организованных преступных сообществ, орудующих в регионе.

Гуанахуато за последние годы превратился в один из самых опасных штатов Мексики. С января по июль там было зарегистрировано почти 2,1 тыс. умышленных убийств. В апреле эксперты мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" включили 18 городов республики в список 50 самых опасных в мире. Первое место занял город Селайя в Гуанахуато.