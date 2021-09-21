Египет готов принять у себя конференцию ООН по климату в 2022 году

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Египет готов принять у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в 2022 году. Об этом заявил в понедельник президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая онлайн на встрече по климату, которая прошла в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил официальный представитель президентской канцелярии Бассам Рады на официальной странице в Facebook, президент предложил принять у себя в следующем году конференцию ООН по изменению климата от имени Африки, подчеркнув, что Каир "в координации со всеми сторонами будет работать над тем, чтобы сделать этот саммит фундаментальным поворотным моментом в международных усилиях по проблемам климата на благо Африканского континента и всего мира".

По мнению ас-Сиси, мир уже вовсю сталкивается с климатическими изменениями, одним из последствий которых стали масштабные лесные пожары в разных странах. Кроме того, указал египетский руководитель, важно серьезно отнестись к любым односторонним мерам государств по строительству дамб на международных реках без согласования с другими странами, "что является важным аспектом международных усилий в борьбе с изменениями климата и высшим приоритетом для Африки, страдающей от нехватки воды, засухи, опустынивания земель и постоянно сталкивающейся с угрозой продовольственной безопасности".

В этом году 26-я Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в Глазго в ноябре.