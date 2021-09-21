На Генассамблее ООН пройдет заседание совместной комиссии по Ирану

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Заседание постоянной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) пройдет на этой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке в понедельник заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Безусловно, мы проведем заседание совместной комиссии по СВПД на неделе, - отметил он. - В отношении Ирана мы констатируем, что переговоры не возобновились, и важно на этой неделе добиться позитивной динамики". "Это касается возобновления венских переговоров о возвращении Ирана и США в СВПД", - подчеркнул Ле Дриан.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и группой "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) по восстановлению СВПД в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с Ирана, выполнения им взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами.

Решение о выходе из СВПД принял в 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп. Сменивший его на посту главы государства Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в эту ядерную сделку, которая была подписана группой "пять плюс один" с Ираном в 2015 году в целях урегулирования кризиса вокруг его ядерных разработок.