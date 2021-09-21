{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мальта стала первой страной Европы, возобновившей авиасообщение с Ливией

Договоренность об открытии воздушного сообщения между двумя странами была достигнута 11 сентября

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Ливия и Мальта возобновили в понедельник авиасообщение. Как сообщил информационный портал The Libya Observer, лайнер из Валлетты приземлился в международном аэропорту Митига впервые за два года. Мальта стала первым государством Европы, начавшим полеты в Ливию спустя несколько лет.

Договоренность об открытии воздушного сообщения и упрощении визового режима между двумя странами была достигнута 11 сентября во время поездки премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы на Мальту. Стороны пока договорились выполнять четыре рейса в неделю.

16 сентября Тунис впервые за много месяцев открыл наземную границу с Ливией, что стало результатом договоренности между двумя странами о возобновлении воздушного и сухопутного сообщения.

30 сентября возобновляет авиарейсы с Ливией Египет. Полеты будут осуществляется между Каиром и тремя ливийскими аэропортами - в Триполи, Тобруке и Бенгази.

Теги
ТунисЕгипетЛивияМальта
Генассамблея ООН
Байден и Гутерриш проводят встречу на полях Генассамблеи ООН
В число обсуждаемых президентом США и генеральным секретарем ООН тем, как ожидается, войдут пандемия, борьба с изменениями климата, ситуация в Афганистане
Читать полностью