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Генассамблея ООН

Байден заявил, что страны мира должны сообща развивать международное право

Как отметил президент США, это необходимо, чтобы "обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех"

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Правительства стран мира должны совместно развивать систему международного права, чтобы обеспечить процветание и безопасность человечества. Об этом заявил в понедельник президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"В настоящее время правительства должны продолжать системно работать вместе для развития международного права, чтобы обеспечивать равный достаток, мир и безопасность для всех. Это так же важно сегодня, как это было 76 лет назад", - приводятся слова Байдена в сообщении, распространенном пресс-пулом американского президента.

Глава Белого дома выразил полную поддержку всемирной организации и отметил, что сотрудничество его страны с ООН основывается на "общих принципах и ценностях, в настоящее время эти связи важны как никогда".

В свою очередь генеральный секретарь ООН подчеркнул, что "сотрудничество США и ООН является краеугольным камнем" работы всемирной организации, и выразил желание его расширять.

Во вторник Гутерриш и Байден выступят на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теги
СШАБайден, ДжоГенассамблея ООНГутерриш, Антониу
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