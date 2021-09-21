Замглавы Пентагона и советник британского премьера обсудили новое партнерство AUKUS

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс и советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув обсудили новое трехстороннее партнерство с участием Австралии в сфере безопасности, нацеленное на регионы Тихого и Индийского океанов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, Хикс и Лавгроув провели встречу, на которой "обменялись взглядами о приоритетах в сфере обороны и безопасности, включая проводящиеся США пересмотры стратегии и недавно объявленное трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности [AUKUS] по обеспечению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе". Хикс также выразила признательность Великобритании за содействие во время проведения эвакуации из Афганистана в прошлом месяце.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

В КНР в связи с данным объявлением призвали участников нового партнерства отказаться от мышления эпохи холодной войны.