Двух американцев обвинили в передаче штабу Трампа средств от россиянина в 2016 году

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Власти США предъявили обвинения двум американцам в том, что они во время предвыборной гонки 2016 года в стране передали $25 тыс. из средств гражданина России на проведение избирательной кампании республиканца Дональда Трампа, который впоследствии стал президентом. Об этом свидетельствуют распространенные Минюстом США документы и сведения, опубликованные американской газетой Politico в понедельник.

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Как говорится в обвинительном заключении, речь идет о политических консультантах Джесси Бентоне из штата Кентукки и Рое Дугласе Уиде из Флориды. Им, в частности, инкриминируется "незаконное внесение взносов на проведение предвыборной кампании" и предоставление властям заведомо ложных сведений.

По данным следствия, они получили около $100 тыс. от россиянина, имя которого не разглашается. Он "являлся деловым партнером Уида" и рассчитывал сделать "совместную фотографию" с политиком, который на выборах 2016 года в США баллотировался в президенты.

В документах суда не уточняется имя указанного политика. Согласно анализу газеты Politico и агентства Reuters, это Дональд Трамп, являвшийся в то время кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В ноябре 2016 года он одержал победу на выборах главы государства и стал 45-м президентом США.

Обстоятельства дела

Как следует из обвинительного заключения, Бентон и Уид нарушили американские законы, которые запрещают направлять на предвыборные кампании в стране средства, предоставленные гражданами других государств. Оба они являются опытными политическими консультантами и выступали в поддержку Республиканской партии США.

Согласно материалам Минюста США, Бентон и Уид содействовали приезду россиянина в США. Они получили от него $100 тыс. и обещали организовать для него возможность сфотографироваться с указанным политиком. Американцы провели серию консультаций с политическими комитетами, поддерживавшими данного кандидата в президенты США. В итоге в сентябре 2016 года в Филадельфии (штат Пенсильвания) россиянин сфотографировался с политиком.

Бентон позднее перевел $25 тыс. из $100 тыс., полученных от россиянина, политическим комитетам, поддерживавшим политика. Американец не раскрыл настоящий источник получения средств. Он утверждал, что предоставляет деньги от своего имени.

Как отмечает Politico, имеющиеся данные о получении средств предвыборной кампанией Трампа свидетельствуют о том, что упоминаемым в материалах дела политиком является именно он. В документах Минюста США не приводится каких-либо указаний на то, что помощники Трампа могли быть осведомлены о получении средств от гражданина РФ.

По данным Politico, Бентон и Уид в понедельник приняли участие в заседании суда по видеосвязи. Они заявили, что не признают себя виновными. Американцам может грозить от пяти до 20 лет тюремного заключения по каждому из шести пунктов обвинения.

По данным агентства Associated Press, Бентон входил в число людей, которых Трамп перед уходом с поста президента США помиловал. Политического консультанта ранее обвиняли в сговоре с целью дачи взятки. Интересы Уида представляют два адвоката, которые ранее защищали Трампа.