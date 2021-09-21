На Кубе объявили траур в связи со смертью экс-президента Алжира Бутефлики

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Руководство Кубы приняло решение объявить траур в связи со смертью бывшего президента Алжира Абдельазиза Бутефлики. Об этом в понедельник сообщает агентство Prensa Latina.

Официальный траур будет действовать 21 сентября с 06:00 до полуночи. Возглавлявший Алжир с 1999 по 2019 год Абдельазиз Бутефлика умер в прошлую пятницу на 84-м году жизни. Во время руководства страной он поддерживал контакты с лидером Кубинской революции Фиделем Кастро. Бутефлика способствовал сотрудничеству двух стран в различных сферах, власти Кубы наградили его Орденом имени Хосе Марти - высшей наградой республики.

В последние годы нахождения у власти политик имел серьезные проблемы со здоровьем, передвигаясь лишь с посторонней помощью на инвалидной коляске. После того как в феврале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, в стране начались беспрецедентные по масштабу протесты. На этом фоне он отказался от участия в выборах, однако манифестации продолжились, что привело к острому внутриполитическому кризису. В результате 2 апреля 2019 года Бутефлика сложил с себя президентские полномочия.