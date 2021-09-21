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Трюдо после победы на выборах поблагодарил канадцев за поддержку

Премьер-министр пообещал покончить с пандемией, ужесточить оружейные законы и продолжить борьбу с изменением климата

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к канадцам и выразил им благодарность за поддержку возглавляемой им Либеральной партии на внеочередных парламентских выборах.

"Вы отправили нас обратно на работу, - заявил он. - Друзья, это то, что мы готовы делать". Политик поблагодарил канадцев за то, что они выбрали "прогрессивный план" Либеральной партии. Трюдо, чье выступление транслировали национальные телеканалы, пообещал гражданам покончить с пандемией нового коронавируса, еще больше ужесточить оружейные законы и продолжить борьбу с изменением климата.

Либеральная партия в понедельник одержала победу на парламентских выборах, но не получила большинство в нижней палате законодательного органа страны - Палате общин. Для формирования правительства большинства либералам необходимо было получить 170 мандатов.

Согласно последним данным избиркома, либералы одерживают верх в 156 из 338 избирательных округов, получив 31,8% голосов избирателей. В то же время главная оппозиционная Консервативная партия получает поддержку в 121 округе. Третье место остается за Квебекским блоком, победившим в 32 округах, затем следуют Новая демократическая партия (победа в 27 округах) и Партия "зеленых" Канады (победа в 2 округах).

На данный момент обработаны 90,59% бюллетеней.

Теги
КанадаТрюдо, Джастин
Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но вновь не получила большинство
Либеральная партия одержала верх в 156 из 338 избирательных округов и получила 31,8% голосов избирателей
Партия Трюдо выиграла выборы в Канаде, но вновь не получила большинство
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