СМИ: в Пакистане засекретили сведения о подарках премьер-министру

ИСЛАМАБАД, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство Пакистана отказалось сделать достоянием гласности сведения о подарках, полученных премьер-министром Имран Ханом от лидеров иностранных государств со времени его вступления в должность главы правительства в августе 2018 года. Об этом во вторник сообщает газета Doon.

"Сведения об иностранных подарках премьер-министру составляет государственную тайну, поскольку обмен подарками главы правительства Пакистана с иностранными лидерами отражает межгосударственные отношения. Раскрытие такой информации может нанести ущерб интересам Пакистана в сфере международной политики и поставить под угрозу межгосударственные отношения", - приводит издание заявление канцелярии Имран Хана. Оно было направлено в Высокий суд Исламабада в ответ на его постановление, обязавшее правительство предоставить в 10-дневный срок подробные сведения, включая стоимость, о всех подарках, полученных Имран Ханом от зарубежных государств на основе Закона о доступе к информации.

Канцелярия главы правительства сообщила суду, что такие данные носят гриф "секретно", они были ранее исключены из-под действия Закона о доступе к информации и их появление в открытом доступе может привести к ненужной шумихе в СМИ. В заявлении канцелярии разъясняется, что Имран Хан обычно передает такие подарки в "Тошахан" - государственное хранилище, а в случае желания оставить их в своей собственности он вносит личные средства в счет их оплаты. Какие именно суммы платит премьер-министр за подарки, пресс-канцелярия не уточнила.

Высший суд Исламабада взял паузу для изучения ее ответа. В принятом ранее судебном постановлении указывалось, что отсутствие у общественности сведений о подарках Имран Хану и всем госчиновникам "способствует появлению нежелательных слухов и создает дефицит доверия между гражданами и государственными учреждениями". Такого же мнения придерживается Пакистанская комиссия по информации (PIC), которая считает, что вопрос с получением подарков высшими должностными лицами должен стать открытым и прозрачным.

В настоящее время в пакистанских судах рассматриваются уголовные дела, возбужденные против бывших премьер-министров Асифа Али Зардари и Наваза Шарифа, а также экс-президента страны Юсуфа Раза Гилани в связи с оставленными в собственности дорогостоящими иностранными подарками, за которые они заплатили в казну символические суммы, не превышающие 15% стоимости предметов.