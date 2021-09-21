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СМИ: всех участников переворота в Судане задержали

Задержанных допрашивают, отмечает агентство Sudan News Agency

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Все причастные к неудавшейся попытке госпереворота в Судане задержаны, в настоящее время ведется их допрос. Об этом сообщило во вторник агентство Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны.

"Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку переворота, - отмечается в нем. - Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира устроила путч и пыталась захватить власть в Судане, сместив членов руководящего Суверенного совета. По данным телеканала, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось также, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

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