В городе Жашков отказались переименовывать улицу Терешковой

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Городской совет города Жашков Черкасской области отказался переименовать улицу, названную в честь первой женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой. Об этом говорится в ответе Жашковского городского совета на запрос украинского издания "Левый берег".

Согласно распространенной во вторник изданием информации, горсовет отказывается от переименования "в связи с отсутствием обращений граждан по переименованию улиц". В то же время местные чиновники заверили, что вопрос переименования улиц планируется завершить до конца 2021 года, однако в городе есть много других проблем.

Улицы, названные в честь Терешковой, подпадают под действие закона о декоммунизации, так как первая женщина-космонавт в 1970-1990 годах была членом ревизионной комиссии ЦК КПСС. Однако в мае в городе Подольск Одесской области благодаря опросу местных жителей также отказались переименовывать улицу, названную в ее честь. Подольский городской совет провел общественный опрос о переименовании, но жители выступили против. В результате городской совет отказался от переименования. При этом, согласно действующему законодательству, название улицы все равно должно быть изменено.

12 июля на сессии городского совета Малина Житомирской области переименовали улицу имени Терешковой. Теперь улица будет называться космонавта Каденюка. В городе Радивилов Ровенской области депутаты со второй попытки переименовали улицу и переулок, названные в честь Терешковой.