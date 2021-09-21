СМИ: саудовские силы ПВО уничтожили второй запущенный йеменскими мятежниками беспилотник

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии сбили второй за минувшие сутки заминированный беспилотник, запущенный в направлении королевства мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что целью хуситов был населенный пункт Хамис-Мушаит, расположенный в юго-западной части королевства. О возможных материальных потерях или жертвах не сообщается.

Ранее телеканал информировал со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции об уничтожении беспилотника, также запущенного в направлении Хамис-Мушаита. В заявлении подчеркивалось, что "все попытки хуситов [напасть на Саудовскую Аравию с использованием] заминированных беспилотников были отражены".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.

Хуситы систематически осуществляют атаки, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Временами они применяют свои ракетные арсеналы, а также флот беспилотников и в самом Йемене против войск, поддерживающих признанные международным сообществом власти страны.