Датского премьера допросят по делу о забое зараженных коронавирусом норок

ТАСС, 21 сентября. Специальная комиссия по расследованию действий правительства в ситуации с забоем норок в Дании допросит премьер-министра страны Метте Фредериксен и ряд других министров ее кабинета. Об этом сообщило во вторник Датское радио.

Допросы будут проходить с октября по декабрь. Фредериксен будет заслушана последней 9 декабря. Всего комиссия составила список из 61 свидетеля, показания которых намерена заслушать. Помимо главы кабмина, туда включены также несколько членов правительства - министр юстиции, министр здравоохранения и министр финансов.

Решение о проведении комиссией расследования было принято в декабре прошлого года парламентом Дании, где по этому вопросу сформировалось парламентское большинство.

Датское правительство 4 ноября 2020 года постановило уничтожить на зверофермах всех норок (до 17 млн) из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету нужно было принимать по этому поводу особый закон, но на момент принятия решения об уничтожении юридических оснований для забоя всех этих животных не было.

Забой зараженных коронавирусом норок обошелся более чем в 600 млн крон ($90,6 млн). К этой сумме также нужно добавить расходы по захоронению и эксгумации животных, а также компенсацию звероводам, поскольку 600 млн крон - это стоимость лишь забоя, очистки, дезинфекции и необходимой для этого материальной составляющей. Общая масса забитых норок составила 13,3 тыс. тонн.

Местные жители в местах захоронений забитых норок жаловались на возможные риски для здоровья, но, по утверждению властей, питьевая вода не представляет опасности, но загрязненные поверхностные воды могут попасть в озера и реки. Поэтому в мае в Карупе и Холстебру началась эксгумация тушек животных. Выкопанные из земли экскаватором норки в защищенных от протекания контейнерах отправлены на кремацию. В следующем году на участках планируется разместить очистные сооружения, которые, возможно, будут работать в течение десяти лет.