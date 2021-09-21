Sky: за попытку переворота в Судане арестовали 40 офицеров, 18 солдат и двоих гражданских

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. В общей сложности 60 человек арестованы за причастность к совершенной во вторник попытке госпереворота в Судане. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

По его данным, в числе задержанных - 40 офицеров, 18 солдат и двое гражданских. Другие подробности телеканал не приводит.

Ранее Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны сообщило о том, что силовые структуры и военные смогли предотвратить на рассвете попытку переворота и захвата власти, а все причастные к неудавшемуся путчу задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия. Как позднее подтвердил официальный представитель кабмина, министр культуры и информации Хамза Балюль, заговорщики являются военными, связанными с режимом экс-президента страны Омара аль-Башира.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что группа офицеров бронетанковых войск подняла около 03:00 по местному времени (04:00 мск) бунт и пыталась захватить власть в Судане, сместив руководящий Суверенный совет. По данным телеканала, заговорщиками, к которым также присоединились военнослужащие из десантных и инженерных войск, командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось также, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

По данным Al Arabiya, путч удалось подавить без единого выстрела, а информации о пострадавших или погибших до сих пор не проступало. Все арестованные переведены в штаб военной разведки для допросов. Обстановка в суданской столице остается спокойной. Все дороги разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается. В обычном режиме работают госучреждения и магазины.