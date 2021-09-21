Представитель талибов призвал мир сначала признать их правительство, а потом критиковать

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид во вторник призвал мировое сообщество сначала признать правительство "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов), а уже потом критиковать его политику в области прав человека.

В беседе с журналистами в Кабуле он отметил, что иностранные державы часто критикуют правительство "Талибана" за нарушения прав человека. "Мы считаем, что это односторонняя точка зрения <...> Те, кто признает администрацию талибов в Афганистане, могут затем юридически поднять вопросы перед новым правительством. Мы будем работать над решением этих проблем после того, как они признают афганское правительство", - приводит слова Муджахида пакистанский телеканал Geo TV.

Представитель талибов также сказал, что группировка не хочет, чтобы какая-либо страна вмешивалась во внутренние дела Афганистана. Однако он добавил, что "Талибан" будет приветствовать сотрудничество со стороны международного сообщества.

"Несмотря на проблемы, Афганистан скоро станет свидетелем стабильности", - заявил он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства, в которое на тот момент вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштунов.