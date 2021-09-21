СМИ: шведская полиция безопасности задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже

ТАСС, 21 сентября. Полиция безопасности Швеции задержала в Стокгольме человека, подозреваемого в шпионаже. Об этом сообщила во вторник газета Aftonbladet.

По информации издания, подозреваемый мужчина был задержан в ходе операции спецслужб в понедельник. Других деталей о его личности не сообщается. В полиции Aftonbladet подтвердили только сам факт проведения операции.

"Я проинформирован об этом, но у меня нет комментариев", - сказал газете министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг.

Как сообщила газета Expressen со ссылкой на полученные ей судебные документы, в отношении задержанного начато "предварительное расследование в связи с подозрениями в шпионаже в числе прочего в Стокгольме". Мужчине назначен адвокат.