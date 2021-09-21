Представитель талибов назвал ложью информацию о боевиках ИГ и "Аль-Каиды" в Афганистане

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), заместитель министра информации и культуры Афганистана Забихулла Муджахид назвал сфабрикованными сообщения о присутствии в Афганистане боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). С такой точкой зрения он выступил во вторник на пресс-конференции в Кабуле.

"У нас здесь нет ИГ. ИГ не пользуется поддержкой у народа Афганистана, и у этой группировки нет физического присутствия здесь", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

По его словам, на территории Афганистана нет членов "Аль-Каиды", а также связанных с этой группировкой иностранных граждан, а любые сообщения о присутствии этой террористической организации в стране являются "необоснованными и сфабрикованными".

По словам Муджахида, ИГ не представляет угрозы "Талибану". По его оценке, у талибов "есть опыт действий в отношении ИГ". Как отметил представитель движения, новые власти никому не позволят использовать афганскую территорию для действий против других стран.

Такое заявление было сделано на фоне произошедшей в последние несколько дней серии взрывов в провинции Нангархар на востоке Афганистана, в том числе в административном центре региона Джелалабаде. В результате них погибли по меньшей мере шесть человек, еще около 30 получили ранения. Среди жертв взрывов были представители талибов.

ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Джелалабаде. В распространенном группировкой заявлении говорилось, что в результате теракта убиты и ранены 35 боевиков "Талибана".

Смена власти в Афганистане

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства, в которое на тот момент вошли исключительно члены "Талибана" и преимущественно представители самой многочисленной этнической группы страны - пуштуны.