Правительство Ливии, несмотря на вотум недоверия, продолжит работу до декабрьских выборов

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы продолжит работу вплоть до декабрьских выборов, несмотря на вынесение ему во вторник парламентом вотума недоверия. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Палаты представителей (однопалатного парламента) Абдалла Блихак.

"Кабинет министров продолжит исполнять свои повседневные обязанности в качестве временного правительства [которым он изначально являлся], - сказал он. - Парламент в настоящее время формирует комитет для анализа работы кабмина на предыдущем этапе".

В пресс-службе правительства ТАСС сообщили, что Дбейба планирует позднее выступить с речью в связи с решением парламента.

Как пояснил ТАСС советник спикера парламента Фатхи аль-Марими, "продолжение работы кабмина в качестве временного правительства в условиях отзыва доверия является законным в соответствии с внутренними правилами Палаты представителей. "Парламент может вынести вотум доверия, может его и отозвать, - пояснил он процедуру. - Правительство при этом продолжает исполнять свои обязанности, но некоторые его полномочия сокращаются, в частности это касается международных соглашений, и работа ограничивается внутренней проблематикой".

Во вторник депутаты большинством в 89 голосов из 113 присутствовавших на закрытом заседании парламента лишили доверия правительство Дбейбы.