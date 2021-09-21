Гутерриш назвал шесть "великих разделителей", препятствующих мировому развитию

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Человечество должно преодолеть шесть "великих разделителей", чтобы достичь устойчивого развития. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, открывая неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Первым "разломом", по мнению Гутерриша, является отсутствие мира. Генсекретарь выступил за достижение палестино-израильского урегулирования, прекращение конфликтов в Афганистане, Йемене, Ливии, Мьянме, Сирии и в других частях света. "Военные перевороты возвращаются. Отсутствие единства среди международного сообщества не помогает [нам решить проблемы]", - добавил глава организации. Более того, отметил он, невозможно справиться с серьезными экономическими вызовами, когда две крупнейшие экономики мира соперничают.

Вторым "великим разделителем" генеральный секретарь назвал проблему изменения климата. Гутерриш призвал создать условия для успеха 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго. По его мнению, страны в вопросе глобального потепления должны ставить перед собой более амбициозные задачи: по ликвидации последствий повышения мировой температуры, финансированию и адаптивным программам.

Третьей проблемой мирового масштаба Гутерриш назвал неравенство среди государств, в частности в распределении вакцин от коронавируса. "Более богатые страны могут достичь показателей роста, которые были до пандемии, к концу этого года, тогда как страны с низким доходом могут оказаться под воздействием на годы", - обратил внимание генсек ООН. В качестве следующего пункта Гутерриш выделил проблематику гендерных вопросов.

Пятым "разделителем" генсекретарь назвал отсутствие равного доступа к Всемирной сети. "Половина населения не имеет доступа к интернету. Мы должны подключить всех [к интернету] к 2030 году", - сказал он. Разногласия между поколениями также были упомянуты в списке. "Наша программа - "Общая повестка" - предусматривает проведение конференции [высокого уровня] по трансформации образования, чтобы расширить возможности для 1,8 млрд молодых людей в мире", - сказал генсекретарь.