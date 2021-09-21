Министр вооруженных сил Франции указала на агрессивность КНР в Индо-Тихоокеанском регионе

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Французский министр вооруженных сил Флоранс Парли считает, что одной из причин присутствия Франции в Индо-Тихоокеанском регионе является агрессивная политика Китая.

"Франция присутствует в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, потому, что считает, что для прибрежных стран увеличение мощи Китая, усиление его агрессивности порождает массу проблем. И поэтому Франция стремится создать альтернативу этой нарастающей агрессивности Китая", - заявила Парли во вторник, выступая в Национальном собрании.

Она отметила, что другой причиной присутствия Франции в регионе является то, что она "не желает допускать, чтобы к ее голосу и к голосу Европы не прислушивались". "Со стороны США существует явное стремление увеличить свою мощь методом эскалации и конфронтации с Китаем. Эта конфронтация может перейти в военное изменение", - подчеркнула Парли. "Мы стремимся избежать этого, выступая за мир и нормализацию международных отношений в этой очень важной зоне мира, через которую проходят перевозки, составляющие около 56% мирового ВВП", - добавила она.

По словам французского военного министра, в связи со сложившейся ситуаций, в частности из-за отказа Австралии от закупки ее подводных лодок, Франция "рассматривает различные варианты отношений со своими партнерами". В этой связи в настоящее время глава МИД Жан-Ив Ле Дриан ведет такие консультации в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "Мы намерены выработать с нашими европейскими партнерами общеевропейскую линию действий", - сообщила Парли.

Говоря о французском присутствии в регионе, министр также отметила, что Франция является "страной, располагающей владениями в Индо-Тихоокеанском регионе и имеющей там свои интересы". "Там живет около 2 млн французов и там расположено 93% нашей эксклюзивной морской зоны. Это в полной мере оправдывает французское [военное] присутствие там, а также обосновывает стремление Франции играть ту роль, которая ей надлежит", - подчеркнула Парли.