Байден заявил, что США полностью готовы вернуться в ядерную сделку

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы полностью вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Иран проявит такой же подход. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы работаем с форматом "пять плюс один", чтобы дипломатически вовлечь Иран в возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий, - сказал он. - Мы готовы вернуться к полному соблюдению [соглашения], если Иран сделает то же".

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.

Как заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.