В Минобороны Украины заявили об отсутствии планов по силовому захвату Донбасса

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины заявило об отсутствии у военно-политического руководства страны планов по силовому захвату неподконтрольных правительству территорий Донбасса, но подчеркнуло готовность армии к "любому варианту развития событий".

"С целью избежания значительных человеческих потерь военно-политическим руководством Украины определен как приоритетный политико-дипломатический путь урегулирования вооруженного конфликта на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в ответе оборонного ведомства Украины на запрос издания "Украинские новости", опубликованном во вторник.

В Минобороны подчеркнули, что на данный момент Вооруженные силы Украины готовы "как к адекватному реагированию на обострение военно-политической и военно-стратегической обстановки вокруг Украины, так и к эскалации конфликта".

10 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, если получит соответствующий приказ верховного главнокомандующего. Вслед за ним спикер украинской делегации в Контактной группе Алексей Арестович заявил о возможности в течение трех - пяти дней "в случае болезни президента России Владимира Путина" завершить кампанию по разгрому республик Донбасса. Комментируя это заявление, пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь назвала его "очередной глупостью", которая демонстрирует нежелание украинских властей выполнять минские соглашения.

Конфликт на востоке Украины

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 31 января 2021 года, в результате вооруженного конфликта погибли уже более 13 тыс. человек с обеих сторон, свыше 30 тыс. получили ранения.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным.