ФБР обеспокоено тем, что Афганистан может стать пристанищем для террористов

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США обеспокоено тем, что после ухода американцев Афганистан может стать пристанищем для террористов. Об этом во вторник заявил директор бюро Кристофер Рей на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

"Очевидно, что мы обеспокоены будущим [Афганистана] и тем, будет ли возможность формирования там пристанища [для террористов]", - сказал он. Рей добавил, что ФБР также не исключает возможность более активной деятельности на территории Афганистана группировок "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), а также создания условий для осуществления террористических нападений с территории этой страны на другие государства региона.

"Угроза из Афганистана остается нашим главным приоритетом", - заявила на слушаниях директор Национального контртеррористического центра Кристин Абизад. По ее словам, спецслужбы внимательно следят за ситуацией в этой стране, в том числе на предмет укрепления здесь группировок ИГ и "Аль-Каида".

Радикальное движение "Талибан (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в исламской республике.