Байден выступил за решение ближневосточной проблемы путем сосуществования двух государств

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Администрация США выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Он призвал международное сообщество активизировать дипломатические усилия и приверженность политическим переговорам "как первому средству урегулирования напряженностей во всем мире, стремиться к будущему с более прочным миром и безопасностью для всех народов Ближнего Востока". "Приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля не вызывает сомнений. Наша поддержка независимого еврейского государства является безоговорочной", - отметил Байден, для которого это выступление на ГА ООН стало первым на посту американского лидера.

"Но я продолжаю верить, что принцип сосуществования двух государств - это лучший способ обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства, живущего в мире рядом с жизнеспособным суверенным и демократическим палестинским государством. На данный момент мы еще очень далеки от этой цели, но мы никогда не должны позволять себе отказываться от возможности прогресса", - подчеркнул президент.

В конце августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что не рассчитывает достичь урегулирования конфликта с палестинцами во время своего пребывания на посту главы правительства. Он также сообщил, что не намеревается прекращать политику строительства поселений на палестинских территориях.